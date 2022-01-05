Планы «Реала» на лето: подписание Мбаппе, Холанда и защитника, уход Иско, Марсело, Бэйла, Себальоса и Вальехо

«Реал» уже сформировал планы по комплектованию состава команды на сезон-2022/23.
Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Испании с «Алькояно» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил: «Планирование на следующий сезон уже состоялось».
По информации As, в первую очередь руководство «Мадрида» намерено подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который летом станет свободным агентом.
Не теряет интерес «Реал» и к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанду, несмотря на то, что норвежца также очень хочет приобрести «Барселона». Это обстоятельство не беспокоит «Реал» – игрок уже давно выбрал Мадрид.
«Реал» не собирается продлевать контракты с Иско, Марсело и Гаретом Бэйлом – все они по завершении сезона покинут клуб. Среди игроков, у которых истекают сроки контрактов, только Лука Модрич получит новое соглашение на год.
Также мадридцы ждут предложений по Дани Себальосу и Хесусу Вальехо – Карло Анчелотти на них не рассчитывает.
«Реал» следит за ситуацией защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который не может договориться о продлении контракта с «Челси» и летом станет свободным агентом. Однако активная работа в этом направлении руководством «Мадрида» на текущий момент не ведется.
Клуб собирается подписать четвертого центрального защитника, а пятым будет кто-то из воспитанников академии.