Планы «Реала» на лето: подписание Мбаппе, Холанда и защитника, уход Иско, Марсело, Бэйла, Себальоса и Вальехо

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«Реал» уже сформировал планы по комплектованию состава команды на сезон-2022/23.

Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Испании с «Алькояно» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил: «Планирование на следующий сезон уже состоялось».

По информации As, в первую очередь руководство «Мадрида» намерено подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который летом станет свободным агентом.

Не теряет интерес «Реал» и к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанду, несмотря на то, что норвежца также очень хочет приобрести «Барселона». Это обстоятельство не беспокоит «Реал» – игрок уже давно выбрал Мадрид.

«Реал» не собирается продлевать контракты с Иско, Марсело и Гаретом Бэйлом – все они по завершении сезона покинут клуб. Среди игроков, у которых истекают сроки контрактов, только Лука Модрич получит новое соглашение на год.

Также мадридцы ждут предложений по Дани Себальосу и Хесусу ВальехоКарло Анчелотти на них не рассчитывает.

«Реал» следит за ситуацией защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который не может договориться о продлении контракта с «Челси» и летом станет свободным агентом. Однако активная работа в этом направлении руководством «Мадрида» на текущий момент не ведется.

Клуб собирается подписать четвертого центрального защитника, а пятым будет кто-то из воспитанников академии.

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