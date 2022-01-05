Джокович прибыл в Мельбурн, но у него неправильно оформлена виза

Первая ракетка мира прибыл в Мельбурн, но столкнулся с проблемами с визой из-за того, что команда неправильно оформила документы.

Из-за этого пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича – но местные власти отказались.

Предположительно, из-за общественного недовольства они не хотят создавать впечатление, что поддерживают выступление серба в Мельбурне.

При этом пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.

Джокович не привился от ковида, но едет в Австралию. Соцсети гневаются и гадают, в честь чего ему дали отвод

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