Джокович прибыл в Мельбурн, но у него неправильно оформлена виза

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но столкнулся с проблемами с визой из-за того, что команда неправильно оформила документы.
Из-за этого пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича – но местные власти отказались.
Предположительно, из-за общественного недовольства они не хотят создавать впечатление, что поддерживают выступление серба в Мельбурне.
При этом пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.
Джокович не привился от ковида, но едет в Австралию. Соцсети гневаются и гадают, в честь чего ему дали отвод