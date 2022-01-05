Йоханнес Клэбо: «У Большунова были не лучшие дни. Мы уже не узнаем, как могли бы развиваться события на «Тур де Ски», если бы он подошел в лучшей форме»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свою победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Второе место занял россиянин Александр Большунов, чье отставание составило больше двух минут. 

«Тур» прошел неплохо. Перед стартом я беспокоился о том, как буду себя чувствовать, соревнуясь в условиях равнины после высокогорья. Думаю, что все прошло хорошо, и это положительный опыт. 

Трудно сказать, может ли форма стать еще лучше. Сейчас я в порядке, тело хорошо работало на «Тур де Ски». Это дает некоторую уверенность относительно того, что будет в феврале. 

Удивил ли меня итоговый отрыв? У Большунова были не лучшие дни. Его результаты были бы выше, если он подошел к «Тур де Ски» в лучшей форме. Но мы уже никогда не узнаем, как могли бы развиваться события», – сказал Клэбо. 

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