Кюизанс сам выберет между ЦСКА и «Венецией». «Бавария» приняла оба предложения – клубы дали по 10 млн евро

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Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс может продолжить карьеру в России.

Мюнхенский клуб принял предложения ЦСКА и «Венеции». Оба клуба готовы заплатить за француза 10 миллионов евро (бонусы включены в эту сумму).

Кюизанс сам выберет между российским и итальянским клубом. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие дни.

22-летний полузащитник точно покинет «Баварию» этой зимой, пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.

Полную статистику хавбека можно изучить по ссылке.

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