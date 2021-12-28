Божович о Москве: «Город для встреч, хотя и один из самых красивых в мире. Мне в Туле больше нравится»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился воспоминаниями о жизни в Москве.

– Не скучно в таком небольшом городе?

– Если честно, мне в Туле больше нравится, чем в Москве. Здесь все рядом – быстро и удобно.

Москва, конечно, один из самых красивых городов мира, но это исключительно город для встреч. Очень трудно добираться по дорожным транспортным кольцам, постоянные пробки. Какую-то классную жизнь здесь может сделать только человек, который живет рядом со своей работой.

В Туле же все по-другому. Мне в принципе очень нравятся маленькие российские города. Там другая жизнь, – сказал Божович.

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