Okko представил функцию переключения камер в трансляциях АПЛ

Сервис Okko представил новую опцию для пользователей.

«Okko первым из ОТТ-сервисов в России открывает возможность переключения между камерами во время просмотра футбольных матчей. Теперь пользователи смогут сами выбирать точки обзора.

Подписчикам Okko Спорт будут доступны 5 камер: стандартная динамическая, тактическая широкоугольная, направленная в центр поля, камера за воротами, а также две камеры в штрафных зонах.

Функция переключения камер в Okko Спорт открыта для избранных матчей c 19-го тура при просмотре через браузер. Карточки матчей с возможностью выбора альтернативных точек обзора на okko.sport отмечены стикером «выбор камеры», – говорится в пресс-релизе компании.