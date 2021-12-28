Семак убедил боссов «Зенита», что Сергеева нужно подписать. Трансфер – инициатива тренера (Metaratings.ru)

Нападающий Иван Сергеев, вероятно, вскоре перейдет из «Крыльев Советов» в «Зенит».
Переход россиянина в клуб из Петербурга осуществлен по инициативе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист убедил руководство «Зенита» в необходимости приобретения футболиста.
По мнению Семака, одним из важных качеств Сергеева является то, что он много находится в створе ворот и хорошо реализует моменты, а это важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников, пишет Metaratings.ru.
В этом сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов», в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Полную статистику 26-летнего форварда можно изучить здесь.