«Тур де Ски». Непряева, Ступак, Сорина, Лампич, Диггинс, Карлссон выступят в коньковом спринте

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28 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины пробегут спринт свободным стилем.

Россию представят Екатерина Смирнова, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина.

Кубок мира по лыжным гонкам 

«Тур де Ски»

1-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 13:30, начало финалов – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» (квалификация и финалы), Eurosport (только финалы).

Старт-лист

1. Софи Крель (Германия)

3. Йоханна Матинтало (Финляндия)

5. Хэйли Свирбул (США)

7. Кертту Нисканен (Финляндия)

9. Катарина Хенниг (Германия)

10. Силье Теодорсен (Норвегия)

11. Фрида Карлссон (Швеция)

12. Екатерина Смирнова (Россия)

13. Джесси Диггинс (США)

15. Наталья Непряева (Россия)

16. Лилия Васильева (Россия)

17. Криста Пярмякоски (Финляндия)

18. Дельфин Клодель (Франция)

19. Надин Фандрих (Швейцария)

21. Эбба Андерссон (Швеция)

23. Йоханна Хагстрем (Швеция)

25. Виктория Карл (Германия)

27. Юлия Ступак (Россия)

29. Анамария Лампич (Словения)

31. Тириль Венг (Норвегия)

33. Татьяна Сорина (Россия)

35. Лотта Венг (Норвегия)

36. Петра Новакова (Чехия)

37. Хайди Венг (Норвегия)

39. Матильде Мирвол (Норвегия)

41. Эва Уревц (Словения)

42. Христина Мацокина (Россия)

43. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

44. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

45. Грета Лоран (Италия)

49. Анна Дювик (Швеция)

51. Рагнхиль Хага (Норвегия)

52. Люция Скардони (Италия)

54. Моа Лундгрен (Швеция)

56. Анна Свенсен (Норвегия)

57. Тереза Штадлобер (Австрия)

59. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

60. Ане Стенсет (Норвегия)

61. Шарлотте Калла (Швеция)

64. Яна Кирпиченко (Россия)

79. Анастасия Рыгалина (Россия)

85. Рита Лииза Ропонен (Финляндия)

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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