Макс Ферстаппен: «Отец называл меня тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика»

Пилот «Ред Булл» рассказал о специфической атмосфере, в которой проходило его детство, и отношениях с отцом – бывшим гонщиком «Формулы-1» .

«Я действовал расслабленно, и отцу не особо это нравилось. Сколько раз я слышал, что стану водителем грузовика! Все из-за того, что я был расслабленным и порой ленивым – так он считал.

«Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Эти фразы хорошо отражают то время. Мой отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый», – заявил Макс в документальном фильме Ziggo Sport.

Чемпион «Формулы-1» поделился историей из картинга: после неудавшегося обгона, который закончился сходом, отец неделю не разговаривал с ним. Макс утверждает, что сейчас понимает Йоса – благодаря такому отношению удалось извлечь выводы из инцидента.

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