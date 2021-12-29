«Лестер» – «Ливерпуль» – 1:0. Лукман забил. Онлайн-трансляция

В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Лестером».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Кинг Пауэр»
- Гол:
- 1:0 – 59 Лукман.
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Лестер –
Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.
- Предупреждение:
- Матип (4).