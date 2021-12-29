16-летний Бедард – самый молодой автор покера в истории МЧМ. Он забросил 4 шайбы Австрии, побив канадские рекорды Гретцки и Лемье

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Форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард забросил 4 шайбы в матче с Австрией (11:2) на групповом этапе МЧМ-2022. 

16-летний игрок стал самым молодым автором покера в истории турнира. 

В истории молодежной сборной Канады покер на МЧМ до него делали только 5 игроков – Марио Лемье (1983, в 17 лет), Симон Ганье (1999), Брэйден Шенн (2011), Тэйлор Рэддиш (2017) и Максим Комтуа (2019). 

Среди 16-летних игроков лучшее достижение по голам за один матч принадлежало Уэйну Гретцки (3, 1978). 

Бедард называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым. 

Канада везет на МЧМ новую суперзвезду: Бедарду всего 16, его сравнивают с Кросби и он уже отбирал золото у России

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