16-летний Бедард – самый молодой автор покера в истории МЧМ. Он забросил 4 шайбы Австрии, побив канадские рекорды Гретцки и Лемье

Форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард забросил 4 шайбы в матче с Австрией (11:2) на групповом этапе МЧМ-2022.

16-летний игрок стал самым молодым автором покера в истории турнира.

В истории молодежной сборной Канады покер на МЧМ до него делали только 5 игроков – (1983, в 17 лет), (1999), (2011), Тэйлор Рэддиш (2017) и (2019).

Среди 16-летних игроков лучшее достижение по голам за один матч принадлежало (3, 1978).

Бедард называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым.

Канада везет на МЧМ новую суперзвезду: Бедарду всего 16, его сравнивают с Кросби и он уже отбирал золото у России