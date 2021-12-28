«Рождественская гонка». Буртасова и Елисеев, Вирер и Хофер, Хинц и Долль выйдут на старт

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Сегодня в немецком Рупольдинге состоится «Рождественская гонка». За сборную России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

«Рождественская гонка»

Рупольдинг, Германия

Начало масс-старта – 20.00 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Участники

Евгения Буртасова – Матвей Елисеев (Россия)

Ванесса Хинц – Бенедикт Долль (Германия)

Янина Хеттих – Эрик Лессер (Германия)

Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)

Мари Эдер – Теро Сеппяля (Финляндия)

Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)

Лена Хекки – Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)

Эмма Лундер – Скотт Гоу (Канада)

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