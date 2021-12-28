«Рождественская гонка». Буртасова и Елисеев, Вирер и Хофер, Хинц и Долль выйдут на старт

Сегодня в немецком Рупольдинге состоится «Рождественская гонка». За сборную России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.
Рупольдинг, Германия
Начало масс-старта – 20.00 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.00 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Участники
Евгения Буртасова – Матвей Елисеев (Россия)
Ванесса Хинц – Бенедикт Долль (Германия)
Янина Хеттих – Эрик Лессер (Германия)
Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия)
Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)
Мари Эдер – Теро Сеппяля (Финляндия)
Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
Лена Хекки – Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)
Эмма Лундер – Скотт Гоу (Канада)