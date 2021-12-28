«Тур де Ски». Большунов, Терентьев, Ретивых, Клэбо, Валнес, Жув пробегут коньковый спринт

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28 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Мужчины выступят в спринте свободным стилем.

Россию представят Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

Кубок мира по лыжным гонкам 

«Тур де Ски»

1-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 13:30, начало финалов – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» (квалификация и финалы), Eurosport (только финалы).

Старт-лист

1. Лукас Бегль (Германия)

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

3. Шюр Рете (Норвегия)

5. Эмиль Иверсен (Норвегия)

6. Томас Бинг (Германия)

7. Лаури Вуоринен (Финляндия)

9. Эвен Нортуг (Норвегия)

11. Михал Новак (Чехия)

13. Люка Шанава (Франция)

15. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

17. Эрик Валнес (Норвегия)

19. Ришар Жув (Франция)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

22. Дарио Колонья (Швейцария)

23. Александр Большунов (Россия)

25. Александр Терентьев (Россия)

27. Федерико Пеллегрино (Италия)

29. Алексей Червоткин (Россия)

30. Роман Фюргер (Швейцария)

31. Иван Якимушкин (Россия)

32. Мачей Старега (Польша)

33. Артем Мальцев (Россия)

35. Пол Гульберг (Норвегия)

37. Глеб Ретивых (Россия)

38. Ииво Нисканен (Финляндия)

41. Харальд Амундсен (Норвегия)

43. Илья Семиков (Россия)

45. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

46. Андрей Мельниченко (Россия)

47. Уго Лапалю (Франция)

48. Кевин Болджер (США)

49. Франческо де Фабиани (Италия)

50. Калле Халварссон (Швеция)

51. Йовиан Хедигер (Швейцария)

52. Рено Же (Франция)

53. Денис Спицов (Россия)

54. Роман Шаад (Швейцария)

55. Юнас Доблер (Германия)

56. Джеймс Клунье (Великобритания)

57. Валерио Гронд (Швейцария)

58. Оскар Свенссон (Швеция)

58. Бен Огден (США)

68. Дидрик Тонсет (Норвегия)

74. Клеман Парисс (Франция)

95. Жюль Ляпьер (Франция)

99. Флориан Нотц (Германия)

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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