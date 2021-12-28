ЦСКА сделал предложение по хавбеку «Баварии» Кюизансу. За него хотят 10 млн евро, «Венеции» он тоже интересен

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Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс может продолжить карьеру в России.

По данным Sky Sport Deutschland, московский ЦСКА и «Венеция» направили предложения о трансфере 22-летнего хавбека. «Бавария» хочет получить за француза около 10 миллионов евро.

Интерес к Кюизансу также проявляли «Метц» и «Труа», но их интересовал лишь вариант с арендой игрока.

Решение по будущему Микаэля примут в начале января. Скорее всего, он уйдет из «Баварии».

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.

Полную статистику хавбека можно изучить по ссылке.

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