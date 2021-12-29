Ян Непомнящий завоевал серебро чемпионата мира по рапиду, Абдусатторов победил, Карлсен – 3-й, Каруана – 4-й, Карякин – 11-й

Теги результаты Левон Аронян Магнус Карлсен Шахрияр Мамедьяров Александр Грищук Борис Гельфанд Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана чемпионат мира по быстрым шахматам Аниш Гири Максим Матлаков Владимир Федосеев Рихард Раппорт Даниил Дубов Владислав Артемьев Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Алексей Сарана Нодирбек Абдусатторов Шахматы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял второе место на чемпионате мира по рапиду.

По итогам 13 туров четверо шахматистов набрали одинаковое количество очков. Непомнящий по дополнительным показателям отобрался на тай-брейк, где уступил победителю турнира – Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана.

Чемпионат мира по рапиду

Варшава, Польша

Мужчины

Итоговое положение

1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 9,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 9,5

3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 9,5

4. Фабиано Каруана (США) – 9,5

5. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 9

6. Хикару Накамура (США) – 9

7. Левон Аронян (США) – 9

8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9

10. Рихард Раппорт (Австрия) – 9

11. Сергей Карякин (Россия) – 9...

14. Александр Грищук (Россия) – 8,5...

16. Владимир Федосеев (Россия) – 8,5

17. Даниил Дубов (Россия) – 8,5...

19. Алексей Сарана (Россия) – 8,5

20. Алиреза Фиружа (Франция) – 8...

23. Аниш Гири (Нидерланды) – 8...

25. Борис Гельфанд (Израиль) – 8...

29. Владислав Артемьев (Россия) – 8...

31. Максим Матлаков (Россия) – 8

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграли 13 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход. При равенстве очков проводится тай-брейк.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные