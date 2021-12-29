Ян Непомнящий завоевал серебро чемпионата мира по рапиду, Абдусатторов победил, Карлсен – 3-й, Каруана – 4-й, Карякин – 11-й

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял второе место на чемпионате мира по рапиду.

По итогам 13 туров четверо шахматистов набрали одинаковое количество очков. Непомнящий по дополнительным показателям отобрался на тай-брейк, где уступил победителю турнира – Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана.

Чемпионат мира по рапиду

Варшава, Польша

Мужчины

Итоговое положение

1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 9,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 9,5

3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 9,5

4. Фабиано Каруана (США) – 9,5

5. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 9

6. Хикару Накамура (США) – 9

7. Левон Аронян (США) – 9

8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9

10. Рихард Раппорт (Австрия) – 9

11. Сергей Карякин (Россия) – 9...

14. Александр Грищук (Россия) – 8,5...

16. Владимир Федосеев (Россия) – 8,5

17. Даниил Дубов (Россия) – 8,5...

19. Алексей Сарана (Россия) – 8,5

20. Алиреза Фиружа (Франция) – 8...

23. Аниш Гири (Нидерланды) – 8...

25. Борис Гельфанд (Израиль) – 8...

29. Владислав Артемьев (Россия) – 8...

31. Максим Матлаков (Россия) – 8

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграли 13 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход. При равенстве очков проводится тай-брейк.