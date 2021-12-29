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Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

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    Во вторник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.

    «Лейкерс» в гостях сыграют с «Хьюстоном». «Голден Стэйт» примет на своей арене «Денвер».

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Орландо – Милуоки
    Дата проведения
    29 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Майами – Вашингтон
    Дата проведения
    29 декабря, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    29 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Нью-Йорк
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Кливленд
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Денвер
    Дата проведения
    29 декабря, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    29 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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