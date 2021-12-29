НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

Во вторник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся восемь матчей.

в гостях сыграют с . примет на своей арене .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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