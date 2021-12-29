НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Денвер» и другие матчи

Во вторник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.
«Лейкерс» в гостях сыграют с «Хьюстоном». «Голден Стэйт» примет на своей арене «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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