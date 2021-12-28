Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Лестера», «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона»

В 20-м туре АПЛ сыграет с «Саутгемптоном» в гостях, примет .

В среду примет «Брайтон», сыграет с «Брентфордом» на выезде.

В четверг будет противостоять , сыграет с «Бернли».

Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: – «Вулверхэмптон», – «Астон Вилла».

Чемпионат Англии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»