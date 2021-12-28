Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Лестера», «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона»

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В 20-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» в гостях, «Лестер» примет «Ливерпуль»

В среду «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» на выезде. 

В четверг «Эвертон» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бернли». 

Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: «Арсенал» – «Вулверхэмптон», «Лидс» – «Астон Вилла». 

Чемпионат Англии

20-й тур

Кристал Пэлас – Норвич
Дата проведения
28 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
28 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Уотфорд – Вест Хэм
Дата проведения
28 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
28 декабря, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

Челси – Брайтон
Дата проведения
29 декабря, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

Брентфорд – Манчестер Сити
Дата проведения
29 декабря, 23.15, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча текстовый онлайн статистика

Эвертон – Ньюкасл
Дата проведения
30 декабря, 22.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Бернли
Дата проведения
30 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»

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