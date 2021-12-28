Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Лестера», «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона»

В 20-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» в гостях, «Лестер» примет «Ливерпуль».
В среду «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» на выезде.
В четверг «Эвертон» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бернли».
Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: «Арсенал» – «Вулверхэмптон», «Лидс» – «Астон Вилла».
20-й тур
- Дата проведения
- 28 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 28 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 28 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.15, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 30 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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