США засчитали поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022. Команда ушла на карантин из-за ковида

Теги ИИХФ молодежная сборная США молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии коронавирус Хоккей

Сборная США получила техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира-2022 против команды Швейцарии.

ИИХФ опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что победа Швейцарии зафиксирована со счетом 1:0. Таков пункт в регламенте Международной федерации хоккея.

Это связано с тем, что два хоккеиста американской команды сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего игра не может быть проведена.

Сборная США отправлена на карантин.

В ближайшее время будет определено, сможет ли американская сборная провести следующий матч на турнире против сборной Швеции.

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