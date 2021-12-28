США засчитали поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022. Команда ушла на карантин из-за ковида

Сборная США получила техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира-2022 против команды Швейцарии.
ИИХФ опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что победа Швейцарии зафиксирована со счетом 1:0. Таков пункт в регламенте Международной федерации хоккея.
Это связано с тем, что два хоккеиста американской команды сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего игра не может быть проведена.
Сборная США отправлена на карантин.
В ближайшее время будет определено, сможет ли американская сборная провести следующий матч на турнире против сборной Швеции.