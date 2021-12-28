Плющенко о Щербаковой и Туктамышевой: «Мы все видели и все понимаем. Я бы сделал контрольный прокат: Аня против Лизы»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о конкуренции между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в составе на чемпионат Европы.

Ранее Щербакова заняла третье место на чемпионате России, Туктамышева стала седьмой.

– Хотелось бы узнать ваше мнение, чье катание вам понравилось больше – Щербаковой или же Туктамышевой? Кто, на ваш взгляд, должен поехать на чемпионат Европы?

– Лиза сделала два 3,5 акселя – сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка была на тройном лутце – тройном риттбергере тоже была.

Мы все все видели и все все понимаем. Я сейчас вообще не комментирую и не даю интервью, восемь месяцев не общался с прессой. Все все понимают, все видят. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталсь бы против Лизы – и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.

Я смотрел тренировки Ани, Аня была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, еще не точная история, кто поедет третьим номером – Щербакова или Туктамышева, – сказал Плющенко.

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