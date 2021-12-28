Чернышенко об ОИ-2022: «Уверен, «Красная машина» достойно выступит в Пекине. Главная медаль – хоккейная»

Вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что уверен в достойном выступлении сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Турнир во второй раз подряд пройдет без участия игроков НХЛ.

«Главная медаль Олимпиады – это хоккейная медаль. Каждый раз идет торговля такая, перед Сочи у НХЛ не осталось аргументов. Сейчас они прикрываются коронавирусом и здоровьем спортсменов, принимая коммерческое решение.

Наша команда должна выигрывать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать в Пекине», – сказал Чернышенко.

«Американский снобизм, смешанный с жадностью». Вице-премьер Чернышенко об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде