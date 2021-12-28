Маршанд об ОИ-2022: «Дайте игрокам выбор. Те, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия – вообще без проблем»

Нападающий вновь затронул тему решения НХЛ отказаться от участия на Олимпиаде-2022.

и профсоюз игроков могут изменить коллективное соглашение для разрешения использования такси-составов (запасных игроков – прим. Sports.ru), чтобы матчи не переносили, а деньги не были потеряны.

При этом было согласовано, что игроки будут отдавать деньги в эскроу до тех пор, пока владельцы не вернут потерянное из-за пандемии, независимо от того, сколько матчей было пропущено.

Но в то же время они не могут организовать составы запасных игроков на время Олимпиады.

Нужно уважать договоренность о том, что хоккеисты НХЛ могут поехать на . Ну не бред ли все это?

А для тех, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия – вообще без проблем. Дайте игрокам сделать свой выбор», – написал канадский хоккеист в твиттере.

Брэд Маршанд: «НХЛ нет дела до Олимпиады, они не заработают на этом. Игроки должны были сами решать – ехать или нет»