Маршанд об ОИ-2022: «Дайте игрокам выбор. Те, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия – вообще без проблем»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд вновь затронул тему решения НХЛ отказаться от участия на Олимпиаде-2022.
«НХЛ и профсоюз игроков могут изменить коллективное соглашение для разрешения использования такси-составов (запасных игроков – прим. Sports.ru), чтобы матчи не переносили, а деньги не были потеряны.
При этом было согласовано, что игроки будут отдавать деньги в эскроу до тех пор, пока владельцы не вернут потерянное из-за пандемии, независимо от того, сколько матчей было пропущено.
Но в то же время они не могут организовать составы запасных игроков на время Олимпиады.
Нужно уважать договоренность о том, что хоккеисты НХЛ могут поехать на Олимпиаду. Ну не бред ли все это?
А для тех, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия – вообще без проблем. Дайте игрокам сделать свой выбор», – написал канадский хоккеист в твиттере.
Брэд Маршанд: «НХЛ нет дела до Олимпиады, они не заработают на этом. Игроки должны были сами решать – ехать или нет»