Победы «Барсы», «Ювентуса» и «Арсенала», Латыпов взял серебро в преследовании, Россия снова выиграла на Кубке Первого канала и другие новости утра

1. «Барселона» чуть не упустила победу над «Эльче», но выиграла благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й минуте – 3:2. Это первая за 4 матча победа команды Хави. «Атлетико» проиграл «Севилье» (1:2), пропустив на 88-й минуте, и это уже третье подряд поражение парней Симеоне в Ла Лиге. Другие результаты дня в чемпионате Испании – здесь.

2. Эдуард Латыпов после успешного спринта выиграл вторую медаль за два дня, взяв серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Победил Фийон-Майе, Халили – 8-й. У женщин гонку преследования выиграла Эльвира Оберг, Миронова – 8-я, Резцова – 9-я, Нигматуллина – 26-я.

3. НХЛ. «Оттава» уступила «Филадельфии» (3:4 ОТ), несмотря на 2-ю в сезоне шайбу Зуба, «Даллас» одолел «Чикаго» (4:3 ОТ), Радулов и Гурьянов вновь остались без голов. При этом сразу 5 матчей перенесли из-за коронавируса. Все результаты дня – здесь.

4. В единственном матче дня в АПЛ «Арсенал» разгромил «Лидс» (4:1). 6 матчей 18-го тура перенесли из-за вспышек ковида, игру «Астон Вилла» – «Бернли» и вовсе отложили за два часа до начала.

5. В Серии А «Ювентус» обыграл «Болонью» благодаря голам Мораты и Куадрадо (2:0), «Рома» разгромила «Аталанту» (4:1) благодаря дублю Абрахама.

6. На Кубке Первого канала по хоккею Россия переиграла Чехию (5:2), Канада уступила Финляндии (1:4). Наша сборная выиграла 3 из 3 матчей при Жамнове на домашнем этапе Евротура.

7. В чемпионате Германии дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте» (2:3), пропустив трижды за 18 минут. Из-за этого отрыв «Баварии» от «Дортмунда» вырос с 6 до 9 очков. Остальные результаты Бундеслиги – тут.

8. НБА. «Торонто» победил «Голден Стэйт», игравший без Карри и Грина, «Оклахома» одолела «Клипперс» и другие результаты.

9. Роман Абрамович получил португальское гражданство как потомок сефардских евреев. Владельцу «Челси» не продлили британскую визу в 2018-м.

10. Гол Месси «Ман Сити» – лучший на групповом этапе ЛЧ, мяч Левандовского ударом через себя – 3-й.

11. Норвежец Таугбель выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене, Пеллегрино – 2-й, Ретивых – 6-й, Терентьев – 8-й. Александр Большунов во второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте на Кубке мира и занял 31-е место.

12. На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпиченко завоевала серебро на дистанции 800 м свободным стилем, Андрей Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем.

13. Трансферные новости. Хвича Кварацхелия интересен «Эвертону», «Вест Хэму» и «Саутгемптону». Кавани хочет перейти в «Барсу», скорее всего, он подпишет контракт на полгода. «Реал» попробует купить Холанда летом, но готов действовать, если Эрлинг захочет уйти из «Боруссии» в январе. Рэшфорд интересен «Барсе», Маркус думает об уходе из «МЮ» из-за перебора нападающих.

14. АПЛ и правительство Великобритании призвали футболистов вакцинироваться. Глава АПЛ Ричард Мастерс заявил, что это «никогда не было так важно, как сейчас».

15. Роналдо стал владельцем «Крузейро», купив 90% его акций за 70 млн долларов. Бразилец начинал карьеру в этом клубе.

16. Сотни фанатов сборной Алжира вышли на улицы Парижа, празднуя победу в Кубке арабских наций. Произошли столкновения с полицией.

17. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов летом 2022 года проведут бой в RCC.

18. Состоялась церемония вручения премии «Голос спорта». В номинации «Лучший репортаж» выиграл Александр Шмурнов, победу в категории «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» одержал Константин Генич. Юрию Розанову посмертно присужден приз «Золотой голос».

19. 63,7% фанатов – за ЧМ каждые два года, свидетельствуют данные опроса ФИФА. Люди в возрасте 25-34 поддерживают идею больше всего, люди 55+ – меньше всего.

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