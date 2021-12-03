Абрамович получил португальское гражданство как потомок сефардских евреев. Владельцу «Челси» не продлили британскую визу в 2018-м

Российский миллиардер и владелец стал гражданином Португалии.

Об этом сообщает португальское издание Público, а также источники РБК и Forbes.

Абрамович стал гражданином Португалии по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года.

Напомним, в 2018 году Абрамович не смог продлить британскую визу инвестора. Бизнесмен подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, но после неудачи в том же году стал гражданином Израиля.

Новый паспорт позволял ему въехать в Великобританию без визы, но, несмотря на это, он три года после проблем с документами не посещал страну.