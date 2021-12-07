Кавани хочет перейти в «Барсу». Он подпишет контракт на полгода, скорее всего

Форвард Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе.
34-летний уругваец решил принять предложение «Барселоны». Кавани хочет подписать контракт с каталонским клубом в январе.
Соглашение, скорее всего, будет действовать полгода – до 30 июня.
Отмечается, что у Кавани было предложение от «Бока Хуниорс», но уругваец отклонил его в пользу «Барсы».
У Эдинсона 1 гол в 5 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Похоже, Кавани уйдет из «МЮ» уже зимой – в «Барселону» вместо Агуэро. Летом он вел переговоры с «Динамо»