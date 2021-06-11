«Почти вся страна говорит о победе над Канадой. Может, такой финал нас ждет и на Олимпиаде». Третьяк о Кубке Первого канала

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной России на Кубке Первого канала

Команда, возглавляемая штабом во главе с Алексеем Жамновым, одержала победы над Канадой (4:3) и Швецией (1:0). 

«Тяжелые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. В каком бы состоянии команды ни были, их игра всегда вызывает особый интерес. Почти вся страна говорит об этой победе. Может быть, такой финал нас ждет и на Олимпиаде.

Второй матч турнира против Швеции сложился тяжелее. Шведский вратарь играл хорошо. Соперник был посвежее – все-таки мы проводили второй матч за два дня, это сказывалось. Ошибки есть. Но тренеры знают, что делать. Самое главное – две победы. Это очень хорошо.

Кто из этой команды может попасть на Олимпиаду? Сейчас не хотел бы никого выделять. Оценки пусть дают тренеры. Не все получается, но ребята стараются. Самое главное – есть дух, желание биться за команду. Изнутри заметно, что коллектив сплоченный, живет как семья», – сказал Третьяк.

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