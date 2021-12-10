Шмурнов провел лучший репортаж года, Генич – лучший комментатор Евро-2020 («Голос спорта»)

В Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта»

В номинации «Лучший репортаж», за победу в которой вручается приз Евгения Майорова, выиграл , прокомментировавший матч между и «Наполи».

Победу в категории «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» одержал Константин Генич, получивший приз имени Владимира Перетурина. В борьбе за него он обошел и Дениса Казанского.