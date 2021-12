Гол Месси «Ман Сити» – лучший на групповом этапе ЛЧ, мяч Левандовского ударом через себя – 3-й

УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов.

Его автором стал форвард , забивший в ворота «Манчестер Сити» (2:0).

На втором месте – дальний удар из в матче с «Порту» (2:0).

Третий – мяч форварда «Баварии» Роберта Левандовского ударом через себя в ворота киевского «Динамо» (2:1).

