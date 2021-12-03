Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» примет «Рому»

18-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем между «Лацио» и «Дженоа» (3:1). Кроме того, «Интер» на выезде крупно обыграл «Салернитану» (5:0).
В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Ромой», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Болоньей».
В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Сассуоло», а завершится тур матчем «Милана» и «Наполи».
18-й тур
- Дата проведения
- 18 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 19 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.30, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63), Педро, Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Дзакканьи.
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Дженоа –
Сиригу, Ванхойсден (Бираски, 46), Васкес, Кришито, Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Портанова (Мелегони, 82), Камбьязо, Пандев (Экубан, 60), Дестро.
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.45, «Ареки»
- Голы:
- 0:1 – 11 Перишич, 0:2 – 33 Думфрис, 0:3 – 51 Санчес, 0:4 – 77 Мартинес, 0:5 – 87 Гальярдини.
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Салернитана –
Фьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Богдан, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Нванкво (Джурич, 61), Рибери (Гондо, 71).
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони (Димарко, 56), Думфрис, Барелла (Видаль, 56), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Перишич (Коларов, 78), Санчес (Мартинес, 56), Джеко.
- Предупреждения:
- Барелла (18), Дьомбер (53), Чалханоглу (76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.