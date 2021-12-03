Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» примет «Рому»

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18-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем между «Лацио» и «Дженоа» (3:1). Кроме того, «Интер» на выезде крупно обыграл «Салернитану» (5:0). 

В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Ромой», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Болоньей». 

В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Сассуоло», а завершится тур матчем «Милана» и «Наполи»

Чемпионат Италии

18-й тур

Аталанта – Рома
Дата проведения
18 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Ювентус
Дата проведения
18 декабря, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кальяри – Удинезе
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Сассуоло
Дата проведения
19 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Эмполи
Дата проведения
19 декабря, 17.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Верона
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Венеция
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Наполи
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лацио – Дженоа 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
17 декабря, 20.30, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Педро, 2:0 – 75 Ачерби, 3:0 – 81 Дзакканьи, 3:1 – 86 Мелегони.
ЛациоСтракоша, Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63), Педро, Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Дзакканьи.
ДженоаСиригу, Ванхойсден (Бираски, 46), Васкес, Кришито, Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Портанова (Мелегони, 82), Камбьязо, Пандев (Экубан, 60), Дестро.
Предупреждения:
Гильоне (30), Васкес (60), Портанова (73).

 

Салернитана – Интер 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Ареки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Перишич, 0:2 – 33 Думфрис, 0:3 – 51 Санчес, 0:4 – 77 Мартинес, 0:5 – 87 Гальярдини.
СалернитанаФьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Богдан, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Нванкво (Джурич, 61), Рибери (Гондо, 71).
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони (Димарко, 56), Думфрис, Барелла (Видаль, 56), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Перишич (Коларов, 78), Санчес (Мартинес, 56), Джеко.
Предупреждения:
Барелла (18), Дьомбер (53), Чалханоглу (76).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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