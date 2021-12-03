Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» примет «Рому»

18-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем между и (3:1). Кроме того, на выезде крупно обыграл «Салернитану» (5:0).

В субботу Алексея Миранчука сыграет с «Ромой», проведет гостевой матч с «Болоньей».

В воскресенье Александра Кокорина примет , а завершится тур матчем и .

Чемпионат Италии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А