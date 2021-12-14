Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Челси» сыграет с «Вулвс», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

В 18-м туре АПЛ в субботу «Лидс» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4).
В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» – с «Тоттенхэмом».
Из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу 6 матчей тура: «Астон Вилла» – «Бернли», «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Вест Хэм» – «Норвич», «Уотфорд» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», «Эвертон» – «Лестер».
18-й тур
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 19 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «Элланд Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 16 Мартинелли, 0:2 – 28 Мартинелли, 0:3 – 42 Сака, 1:3 – 75, пенальти Рафинья, 1:4 – 84 Смит-Роу.
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Лидс –
Мелье, Драме, Кох, Эйлинг, Даллас, Рафинья, Робертс, Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Клих (Гринвуд, 78), Форшоу, Гелхардт.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Уайт, Габриэл, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Парти, Джака, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Мартинелли, Ляказетт.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.