Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Челси» сыграет с «Вулвс», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

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В 18-м туре АПЛ в субботу «Лидс» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4). 

В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» – с «Тоттенхэмом»

Из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу 6 матчей тура: «Астон Вилла» – «Бернли», «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Вест Хэм» – «Норвич», «Уотфорд» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», «Эвертон»«Лестер»

Чемпионат Англии

18-й тур

Вулверхэмптон – Челси
Дата проведения
19 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Ньюкасл – Манчестер Сити
Дата проведения
19 декабря, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
19 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Лидс – Арсенал 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Элланд Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Мартинелли, 0:2 – 28 Мартинелли, 0:3 – 42 Сака, 1:3 – 75, пенальти Рафинья, 1:4 – 84 Смит-Роу.
ЛидсМелье, Драме, Кох, Эйлинг, Даллас, Рафинья, Робертс, Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Клих (Гринвуд, 78), Форшоу, Гелхардт.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Уайт, Габриэл, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Парти, Джака, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Мартинелли, Ляказетт.
Предупреждения:
Гелхардт (52), Даллас (56), Джака (86), Кох (88).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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