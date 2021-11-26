Лыжи. Кубок мира. Большунов, Терентьев, Ретивых, Жув, Шанава, Пеллегрино выступят в коньковом спринте

18 декабря пройдет коньковый спринт на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Россияне Глеб Ретивых, Александр Терентьев, , Денис Филимонов и Федор Назаров пробегут квалификацию.

мира по лыжным гонкам

Дрезден, Германия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 10:40, начало финалов – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» (квалификация и финалы) и Eurosport 2 (только финалы).

Старт-лист

1. Ниило Мойланен (Финляндия)

2. Люка Шанава (Франция)

3. (Россия)

4. (Россия)

5. Крог (Норвегия)

6. Александр Большунов (Россия)

7. Кевин Болджер (США)

8. Роман Шаад (Швейцария)

9. Джеймс Шунмейкер (США)

10. Маркус Грате (Швеция)

11. Юусо Хаарала (Финляндия)

12. Эвен Нортуг (Норвегия)

13. Йовиан Хедигер (Швейцария)

14. Ришар Жув (Франция)

15. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

16. Михал Новак (Чехия)

17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

18. Бен Огден (США)

19. Юхан Хагстрем (Швеция)

20. Мачей Старега (Польша)

21. Валерио Гронд (Швейцария)

22. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия)

23. Федерико Пеллегрино (Италия)

24. Лаури Вуоринен (Финляндия)

25. Эндрю Янг (Великобритания)

26. Оскар Свенссон (Швеция)

27. Джеймс Клюнье (Великобритания)

28. Рено Же (Франция)...

37. Франческо де Фабиани (Италия)...

41. Денис Филимонов (Россия)...

55. Федор Назаров (Россия)