Алексей Попов: «Вокруг Мазепина создан неправильный образ мажора. Все хейтеры с его средствами прожигали бы жизнь на яхтах с девочками»

Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов подвел итоги сезона для Никиты Мазепина и ответил на критику пилота «Хааса».
Мазепин занял 21-е место в дебютном сезоне, уступив своему напарнику Мику Шумахеру.
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«Фактически [у «Хааса»] было одно нормальное [шасси], и его отдали Мику. Плюс Мик из академии «Феррари», работает на профессиональном симуляторе. Поэтому сравнивать не очень правильно. [Мазепину] дали нормальную машину, начиная со Спа, с заключительной трети сезона. И он поехал лучше.
Очень легко хейтить Никиту, потому что он был позади. Вокруг него создан неправильный образ мажора. А он очень воспитанный. Не думаю, что я, будучи сыном миллиардера, смог бы быть таким воспитанным и вежливым. Все хейтеры, получив его средства, не занимались бы «Формулой-1» и не истязали себя в трех тренировках за день. А просто прожигали бы жизнь красиво: на островах, на яхтах, с теми же девочками.
В данной ситуации я за него заступаюсь. Если человек медленнее кого-то, то окей. Но здесь-то я вижу, почему так происходит. Из 20+ Гран-при гонок пять Никита проехал сам хуже, чем мог. В большинстве случаев есть очень объективные обстоятельства», – сказал Попов.
По мнению специалиста, болельщики зачастую необъективно относятся к гонщикам из сверхбогатых семей:
«У нас люди не могут отделить мух от котлет. Если «Уралкалий», значит, Мазепин плохой. Если папа Ланса Стролла владеет «Астон Мартин», то он плохой. Но они не плохие. Если вы не любите богатых людей, не смотрите «Формулу-1». Там все построено на деньгах».
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