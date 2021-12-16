Алексей Попов: «Вокруг Мазепина создан неправильный образ мажора. Все хейтеры с его средствами прожигали бы жизнь на яхтах с девочками»

Комментатор «Формулы-1» подвел итоги сезона для и ответил на критику пилота «Хааса».

Мазепин занял 21-е место в дебютном сезоне, уступив своему напарнику .

Мазепин завершил сезон-2021 «Ф-1» на 21-м месте и проиграл резервисту «Альфа Ромео» Кубице

«Фактически [у ] было одно нормальное [шасси], и его отдали Мику. Плюс Мик из академии «Феррари», работает на профессиональном симуляторе. Поэтому сравнивать не очень правильно. [Мазепину] дали нормальную машину, начиная со Спа, с заключительной трети сезона. И он поехал лучше.

Очень легко хейтить Никиту, потому что он был позади. Вокруг него создан неправильный образ мажора. А он очень воспитанный. Не думаю, что я, будучи сыном миллиардера, смог бы быть таким воспитанным и вежливым. Все хейтеры, получив его средства, не занимались бы «Формулой-1» и не истязали себя в трех тренировках за день. А просто прожигали бы жизнь красиво: на островах, на яхтах, с теми же девочками.

В данной ситуации я за него заступаюсь. Если человек медленнее кого-то, то окей. Но здесь-то я вижу, почему так происходит. Из 20+ Гран-при гонок пять Никита проехал сам хуже, чем мог. В большинстве случаев есть очень объективные обстоятельства», – сказал Попов.

По мнению специалиста, болельщики зачастую необъективно относятся к гонщикам из сверхбогатых семей:

«У нас люди не могут отделить мух от котлет. Если «Уралкалий», значит, Мазепин плохой. Если папа Ланса Стролла владеет , то он плохой. Но они не плохие. Если вы не любите богатых людей, не смотрите «Формулу-1». Там все построено на деньгах».

Команду Мазепина поймали на глупом фотошопе – криво вклеила владельца на общем фото в честь финала «Ф-1». Пришлось отшучиваться

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