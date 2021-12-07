Тренер Украины Петраков: «Война с Россией сильно подкосила силы страны, но потихоньку будем восстанавливаться»

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о влиянии войны на Донбассе на благополучие Украины.

«Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен.

У нас все прославляют артистов, говорят, что это элита нашего общества. Я так не считаю, элита – это академики, ученые, наши врачи, архитекторы, скульпторы.

Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы наши люди поехали в Катар вместе с национальной сборной. Это наша мечта и цель, а как будет – тем и прекрасен футбол», – цитирует Петракова Tribuna.com со ссылкой на «Футбольний формат».

Весной Украина встретится с Шотландией в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.