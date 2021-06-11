Кубок Первого канала. Канада против Финляндии, Россия сыграет с Чехией

В Москве продолжается Кубок Первого канала. сыграет с Финляндией, Россия – с Чехией.

Кубок Первого канала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Россия – 6 (2), Канада – 3 (2), Финляндия – 2 (1), Чехия – 1 (1), Швеция – 0 (2).

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