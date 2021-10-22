НХЛ. «Детройт» сыграет с «Нью-Джерси», «Оттава» в гостях у «Филадельфии», «Сиэтл» примет «Эдмонтон»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Детройт» принимает «Нью-Джерси», «Оттава» на выезде сыграет с «Филадельфией», «Сиэтл» встретится с «Эдмонтоном».
Четыре матча – «Миннесота» – «Флорида», «Монреаль» – «Бостон», «Колорадо» – «Тампа» и «Калгари» – «Коламбус» – были перенесены из-за коронавируса.
Позже стало известно о переносе пятого матча в этом игровом дне – на лед не выйдут «Ванкувер» и «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 06.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.