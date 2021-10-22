НХЛ. «Детройт» сыграет с «Нью-Джерси», «Оттава» в гостях у «Филадельфии», «Сиэтл» примет «Эдмонтон»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

принимает , на выезде сыграет с «Филадельфией», встретится с .

Четыре матча – «Миннесота» – «Флорида», «Монреаль» – «Бостон», «Колорадо» – «Тампа» и «Калгари» – «Коламбус» – были перенесены из-за коронавируса.

Позже стало известно о переносе пятого матча в этом игровом дне – на лед не выйдут и .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ