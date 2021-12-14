Большунов во второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте на Кубке мира

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Российский лыжник Александр Большунов во второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте на Кубке мира.

Сегодня в квалификации спринта свободным стилем в немецком Дрездене Большунов занял 31-е место (после 60 финишировавших спортсменов из 87).

В прошлый раз он не смог попасть в четвертьфинал в январе 2021-го – на этапе в Фалуне спортсмен упал в квалификации.

Этап в Дрездене пропускают норвежцы Йоханнес Клэбо, Эмиль Иверсен и Эрик Валнес.

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