«Барселона» едва не упустила победу над «Эльче», но выиграла благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й – 3:2

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В 18-м туре Ла Лиги «Барселона» дома одолела «Эльче» (3:2). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

К 19-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Жуджлы и Гави. «Эльче» сравнял счет на 63-й, забив дважды за 2 минуты. На 85-й минуте Нико Гонсалес забил победный мяч «блауграны».

Барселона – Эльче 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Жуджла, 2:0 – 19 Гави, 2:1 – 62 Моренте, 2:2 – 63 Милья, 3:2 – 85 Нико Гонсалес.
Барселонатер Стеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.
ЭльчеБадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.
Предупреждения:
Милья (71), Гумбау (77), Эрик Гарсия (79), Роко (86).

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