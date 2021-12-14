«Барселона» едва не упустила победу над «Эльче», но выиграла благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й – 3:2

В 18-м туре Ла Лиги «Барселона» дома одолела «Эльче» (3:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
К 19-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Жуджлы и Гави. «Эльче» сравнял счет на 63-й, забив дважды за 2 минуты. На 85-й минуте Нико Гонсалес забил победный мяч «блауграны».
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 16 Жуджла, 2:0 – 19 Гави, 2:1 – 62 Моренте, 2:2 – 63 Милья, 3:2 – 85 Нико Гонсалес.
-
Барселона –
тер Стеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.
-
Эльче –
Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.
- Предупреждения:
- Милья (71), Гумбау (77), Эрик Гарсия (79), Роко (86).