«Барселона» едва не упустила победу над «Эльче», но выиграла благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й – 3:2

В 18-м туре Ла Лиги дома одолела (3:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

К 19-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Жуджлы и Гави. «Эльче» сравнял счет на 63-й, забив дважды за 2 минуты. На 85-й минуте Нико Гонсалес забил победный мяч «блауграны».

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