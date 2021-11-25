🥈 🥉 Кирпичникова завоевала серебро на чемпионат мире по плаванию на короткой воде-2021, у Минакова – бронза

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен чемпионат мира на короткой воде Анастасия Кирпичникова Михаил Доринов Андрей Минаков Анна Егорова Водные виды

Сегодня прошел третий медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби.

Спортсмены разыграют шесть комплектов наград.

Российская пловчиха Анастасия Кирпиченко завоевала серебро на дистанции 800 м свободным стилем, Андрей Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Мужчины

200 м, брасс

1. Ник Финк (США) – 2.02,28

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.02,42

3. Уилл Ликон (США) – 2.02,84...

6. Михаил Доринов (Россия) – 2.03,61

100 м, баттерфляй

1. Маттео Риволта (Италия) – 48,87

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 49,04

3. Андрей Минаков (Россия) – 49,21

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Сиобан Бернадетт Хауи (Гонконг) – 50,98

2. Сара Шострем (Швеция) – 51,31

3. Эбби Вейтцель (США) – 51,64

200 м, спина

1. Райан Уайт (США) – 2.01,58

2. Кайли Масс (Канада) – 2.02,07

3. Изабелль Стадден (США) – 2.02,20

800 м, вольный стиль

1. Ли Бинцзы (Китай) – 8.02,90

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.06,44

3. Симона Квадарелла (Италия) – 8.07,99...

5. Анна Егорова (Россия) – 8.14,84

Смешанная эстафета

4x50 м, комбинация

1. Нидерланды – 1.36,20

2. США – 1.37,04

3. Италия – 1.37,29

4. Россия – 1.37,44

Сборная России: Павел Самусенко, Кирилл Стрельников, Арина Суркова, Мария Каменева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные