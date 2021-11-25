🥈 🥉 Кирпичникова завоевала серебро на чемпионат мире по плаванию на короткой воде-2021, у Минакова – бронза

Сегодня прошел третий медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби.
Спортсмены разыграют шесть комплектов наград.
Российская пловчиха Анастасия Кирпиченко завоевала серебро на дистанции 800 м свободным стилем, Андрей Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде-2021
Абу-Даби, ОАЭ
Финалы
Мужчины
200 м, брасс
1. Ник Финк (США) – 2.02,28
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.02,42
3. Уилл Ликон (США) – 2.02,84...
6. Михаил Доринов (Россия) – 2.03,61
100 м, баттерфляй
1. Маттео Риволта (Италия) – 48,87
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 49,04
3. Андрей Минаков (Россия) – 49,21
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сиобан Бернадетт Хауи (Гонконг) – 50,98
2. Сара Шострем (Швеция) – 51,31
3. Эбби Вейтцель (США) – 51,64
200 м, спина
1. Райан Уайт (США) – 2.01,58
2. Кайли Масс (Канада) – 2.02,07
3. Изабелль Стадден (США) – 2.02,20
800 м, вольный стиль
1. Ли Бинцзы (Китай) – 8.02,90
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.06,44
3. Симона Квадарелла (Италия) – 8.07,99...
5. Анна Егорова (Россия) – 8.14,84
Смешанная эстафета
4x50 м, комбинация
1. Нидерланды – 1.36,20
2. США – 1.37,04
3. Италия – 1.37,29
4. Россия – 1.37,44
Сборная России: Павел Самусенко, Кирилл Стрельников, Арина Суркова, Мария Каменева.