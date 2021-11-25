🥈 🥉 Кирпичникова завоевала серебро на чемпионат мире по плаванию на короткой воде-2021, у Минакова – бронза

Сегодня прошел третий медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби.

Спортсмены разыграют шесть комплектов наград.

Российская пловчиха Анастасия Кирпиченко завоевала серебро на дистанции 800 м свободным стилем, Андрей Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Мужчины

200 м, брасс

1. Ник Финк (США) – 2.02,28

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.02,42

3. Уилл Ликон (США) – 2.02,84...

6. Михаил Доринов (Россия) – 2.03,61

100 м, баттерфляй

1. Маттео Риволта (Италия) – 48,87

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 49,04

3. (Россия) – 49,21

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Сиобан Бернадетт Хауи (Гонконг) – 50,98

2. Сара Шострем (Швеция) – 51,31

3. Эбби Вейтцель (США) – 51,64

200 м, спина

1. Райан Уайт (США) – 2.01,58

2. Кайли Масс (Канада) – 2.02,07

3. Изабелль Стадден (США) – 2.02,20

800 м, вольный стиль

1. Ли Бинцзы (Китай) – 8.02,90

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.06,44

3. Симона Квадарелла (Италия) – 8.07,99...

5. Анна Егорова (Россия) – 8.14,84

Смешанная эстафета

4x50 м, комбинация

1. Нидерланды – 1.36,20

2. США – 1.37,04

3. Италия – 1.37,29

4. Россия – 1.37,44



Сборная России: Павел Самусенко, Кирилл Стрельников, Арина Суркова, Мария Каменева.