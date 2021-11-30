Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов летом 2022 года проведут бой в RCC

Теги Александр Шлеменко AMC Fight Nights Артур Гусейнов Владимир Минеев Магомед Исмаилов RCC EFC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

RCC объявил о проведении поединка в среднем весе между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Ожидается, что пятираундовый бой состоится летом 2022 года в Екатеринбурге.

Ранее Шлеменко провел три поединка под эгидой RCC. Однако последний на данный момент поединок Александр провел в Eagle FC, одолев единогласным решением Артура Гусейнова.

Последним боем Исмаилова был титульный поединок в AMC Fight Nights против Владимира Минеева, в котором Магомед проиграл техническим нокаутом.

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