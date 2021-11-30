Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов летом 2022 года проведут бой в RCC

RCC объявил о проведении поединка в среднем весе между и Магомедом Исмаиловым.

Ожидается, что пятираундовый бой состоится летом 2022 года в Екатеринбурге.

Ранее Шлеменко провел три поединка под эгидой . Однако последний на данный момент поединок Александр провел в Eagle FC, одолев единогласным решением Артура Гусейнова.

Последним боем Исмаилова был титульный поединок в против , в котором Магомед проиграл техническим нокаутом.

Глава Eagle FC: «Хабиб сказал: если Шлеменко победит Одилова, то его подпишут в UFC»

Магомед Исмаилов: «Мое противостояние с Шлеменко – самое дорогое и масштабное в российском ММА»