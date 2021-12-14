Юрий Семин: «Ничего не знаю о Ваноли. Наши тренеры ничем не хуже»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Паоло Ваноли Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Паоло Ваноли в «Спартак».

«Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже.

Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии», – сказал Семин.

«Атаковать должны все, защищаться – тоже все». Первая пресс-конференция Паоло Ваноли в «Спартаке»

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