Клопп о вакцинации: «Это обязательно с точки зрения морали. Удивительно, насколько агрессивны антипривочники»

Главный тренер вновь высказался о важности вакцинации.

«С моральной точки зрения это должно быть обязательным для каждого человека. Это вопрос убеждений. Если я делаю что-то, и это помогает окружающим меня людям, то для меня это обязательно. Но, очевидно, некоторые люди видят это по-другому.

Мне 54 года, и я действительно верю, что можно убедить людей в правильности поступков, но в этом конкретном случае я не уверен.

Англия – гораздо лучшее место с точки зрения вакцинации, чем, например, Германия.

И это невероятно, насколько агрессивны антипривочники и как уверены во всем. Они, очевидно, знают лучше, чем остальные. Это действительно сложно», – сказал 54-летний немец.