«Победа Ферстаппена в одном ряду с «рукой бога» Марадоны». Тото Вольфф о титуле пилота «Ред Булл»

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сравнил скандальную концовку Гран-при Абу-Даби, подарившую титул пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, с историческими событиями в футболе.

Вольфф привел в пример гол Диего Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, а также победный мяч англичан в ворота сборной Германии в финале чемпионата мира 1966 года.

«Это несправедливость, которая, безусловно, стоит в одном ряду с «рукой бога» Марадоны или голом на «Уэмбли» в 1966-м.

Непоследовательность гоночного директора лишила нас титула. Мы могли подать апелляцию, однако не хотели выигрывать чемпионство в суде», – заявил Вольфф.

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Босс команды подтвердил, что поздравил Ферстаппена с победой:

«Да, это так. Он ответил: «Спасибо большое, битва была напряженной, с нетерпением жду следующего сезона».

Мы пообщались и с [руководителем «Ред Булл»] Кристианом Хорнером. Он написал, что борьба получилась классной, и в «Мерседесе» не должны забывать, что стали восьмикратными обладателями Кубка конструкторов».

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