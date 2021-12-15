«Победа Ферстаппена в одном ряду с «рукой бога» Марадоны». Тото Вольфф о титуле пилота «Ред Булл»

Исполнительный директор сравнил скандальную концовку , подарившую титул пилоту Максу Ферстаппену, с историческими событиями в футболе.

Вольфф привел в пример гол Диего Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, а также победный мяч англичан в ворота сборной Германии в финале чемпионата мира 1966 года.

«Это несправедливость, которая, безусловно, стоит в одном ряду с «рукой бога» Марадоны или голом на «Уэмбли» в 1966-м.

Непоследовательность гоночного директора лишила нас титула. Мы могли подать апелляцию, однако не хотели выигрывать чемпионство в суде», – заявил Вольфф.

В «Ф-1» не утихает скандал из-за спорного финиша: судьи украли титул у Хэмилтона? Рестарт провели не по правилам?

Босс команды подтвердил, что поздравил Ферстаппена с победой:

«Да, это так. Он ответил: «Спасибо большое, битва была напряженной, с нетерпением жду следующего сезона».

Мы пообщались и с [руководителем «Ред Булл»] . Он написал, что борьба получилась классной, и в «Мерседесе» не должны забывать, что стали восьмикратными обладателями Кубка конструкторов».

Макс Ферстаппен: «Вольфф поздравил меня и написал, что я заслужил титул»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram