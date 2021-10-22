«Под силу ли вам задавать вопросы о матче, а не о Кузнецове, олимпийском карантине и прочей хрени?» Пресс-атташе сборной Винокуров – журналистам

Пресс-атташе сборной России Олег Винокуров подверг критике работу журналистов на послематчевых пресс-конференциях на Кубке Первого канала.

По его мнению, представители медиа задают слишком много вопросов, не касающихся самой игры.

«А вот я интересуюсь, коллеги. Под силу ли вам соответствовать сути мероприятия, называемого послематчевой пресс-конференцией?

То есть, задавать вопросы о матче, а не о Кузнецове, олимпийском карантине и прочей хрени, которую вы один раз придумали и суете всем подряд. Справитесь?» – приводит обращение Винокурова к журналистам представитель Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

«Меня уверяют, что это личная позиция господина Винокурова, а Жамнов и К готовы общаться с журналистами на любые темы.

Хочется верить. Но федерация-то чем думает? Это прямой удар по имиджу сборной», – написал Ерыкалов в телеграме.