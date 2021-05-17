НБА. «Детройт» – «Хьюстон», «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.
В 20:00 по мск начнется встреча «Детройт» – «Хьюстон».
«Торонто» примет лидера розыгрыша «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Бей (7), Стюарт (6), Каннингем (5), Диалло (5), Хэйс (2) – старт; Джексон (3), Лайлс (2), Макгрудер (0), Ли (0).
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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