НБА. «Детройт» – «Хьюстон», «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся семь матчей.

В 20:00 по мск начнется встреча – .

примет лидера розыгрыша .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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