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    НБА. «Детройт» – «Хьюстон», «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

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    В субботу, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.

    В 20:00 по мск начнется встреча «Детройт»«Хьюстон».

    «Торонто» примет лидера розыгрыша «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Детройт – Хьюстон 30:38 (перерыв)
    Дата проведения
    18 декабря, 20.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Бей (7), Стюарт (6), Каннингем (5), Диалло (5), Хэйс (2) – старт; Джексон (3), Лайлс (2), Макгрудер (0), Ли (0).
    Хьюстон
    Гордон (8), Мэтьюз (8), Кристофер (6), Вуд (5), Тэйт (2) – старт; Мартин (5), Огастин (4), Шенгюн (0), Нваба (0).

    Бостон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Торонто – Голден Стэйт
    Дата проведения
    19 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Орландо
    Дата проведения
    19 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    19 декабря, 05.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Юта – Вашингтон
    Дата проведения
    19 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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