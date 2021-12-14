АПЛ и правительство Великобритании призвали футболистов вакцинироваться: «Это никогда не было так важно, как сейчас»

В АПЛ и правительстве Великобритании призвали футболистов пройти вакцинацию от коронавируса.

Половина матчей Премьер-лиги в эти выходные были отложены из-за вспышек коивда в клубах. А в Английской футбольной лиге 25% игроков заявили, что не собираются прививаться – в результате 19 субботних матчей были перенесены.

Глава директор АПЛ Ричард Мастерс попросил клубы «настоятельно рекомендовать» игрокам пройти вакцинацию.

«Мы коллективно подчеркнули важность вакцинации. Это никогда не было так важно, как сейчас. Пожалуйста, настоятельно призовите тех, кто не полностью вакцинирован, сделать это.

А многих, кто вакцинирован, получить бустерную дозу, которая, по-видимому, является единственной сильной защитой от омикрон-штамма», – написал Мастерс в письме всем 20 клубам.

Министр спорта Найджел Хаддлстон добавил: «Прививка – социально ответственное дело. Самое важное, что может сделать любой, включая футболистов, чтобы защитить себя, коллег и близких, – вакцинироваться и ревакцинаться».