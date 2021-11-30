Нули «ПСЖ» и Месси, Левандовскому могут дать «Золотой мяч»-2020, а Роналду бушует из-за 6-го места, «Ливерпуль» покуражился в дерби, отмена теннисных турниров в Китае и другие новости

1. «ПСЖ» не лучшим образом отметил завоевание «Золотого мяча» Месси, не сумев забить «Ницце» дома – 0:0. Лео представил ценный трофей болельщикам перед игрой, однако в очередной раз ушел с поля с нулем за результативность.

2. Народный гнев, похоже, добрался до France Football – главный редактор издания допустил, что Левандовскому могут вручить «Золотой мяч»-2020. В этом году он голосовал за поляка, хотя и не считает победу Месси незаслуженной. Иное мнение у Златана Ибрагимовича, а Патрис Эвра и вовсе назвал вручение приза аргентинцу «коррупцией и грабежом». Не выдержал даже Криштиану, которого, похоже, задело 6-е место в голосовании. Впрочем, у отца Лионеля на хейт и возмущения есть один универсальный ответ.

3. В АПЛ 14-й тур без потерь прошли три лидера. «Ливерпуль» без шансов вынес «Эвертон» на «Гудисон Парк» (4:1), Салах продлил шикарную результативную серию. «Челси» пришлось гораздо сложнее с «Уотфордом» (2:1), Тухель честно признал, что не узнал свою команду. «Ман Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1), Гвардиола одержал 150-ю победу в АПЛ быстрее, чем любой другой тренер до него. Все результаты дня – здесь.

4. В Серии А оступился лидирующий «Наполи», упустивший победу в игре с «Сассуоло» (2:2). Этим воспользовались «Милан», который уверенно разобрался с «Дженоа» – не без помощи гениального Златана (а у Шевченко пока все не очень), и «Интер», обыгравший «Специю». Опять проиграла «Рома» Моуринью, все результаты среды вы найдете здесь.

5. В отложенном матче Ла Лиги «Реал» победил «Атлетик» (1:0) и закрепился на вершине турнирной таблицы. Решающий гол на счету Бензема, которого не остановить, «Мадрид» продлил победную серию до семи матчей.

6. WTA отказалась от проведения теннисных турниров в Китае из-за исчезновения теннисистки Шуай Пэн.

7. Роспотребнадзор согласовал увеличение посещаемости матчей РПЛ в Москве до 70% при наличии QR-кодов. Фанатов ЦСКА этой новостью не успокоить – на выездной игре с «Крыльями» они покинут стадион.

8. НХЛ. Два очка Панарина и 33 сэйва Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию», «Торонто» разгромил «Колорадо». Другие результаты – здесь.

9. Ян Непомнящий сыграл вничью с Магнусом Карлсеном в пятой партии в матче за звание чемпиона мира.

10. НБА. «Бостон» одолел «Филадельфию», «Милуоки» победил «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

11. В КХЛ СКА обыграл дома минское «Динамо», Гусев забил в четвертом матче подряд. «Северсталь» выиграла 15 из 17 последних матчей, остальные результаты смотрите здесь.

12. «Чикаго» 1995-1998 Джордана признан величайшей династией в истории НБА по мнению болельщиков.

13. Рангник только пришел в «МЮ», а уже ищет новичков – он попробует убедить перейти в «Юнайтед» Холанда, а также планирует обсудить трансфер Вернера.

14. Захарян, Агаларов, Умяров, Тюкавин, Мухин, Хлусевич – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ.

15. Экс-игрок сборной Египта Абутрика осудил гомосексуализм в эфире beIN Sports. Катарский канал сразу же обвинили в гомофобии.

16. ISU намерен сократить число критериев компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

17. На роль АВАР в РПЛ впервые назначены женщины – на ближайшем туре работать будут Екатерина Курочкина и Анастасия Пустовойтова.

18. Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Это связано с его работой в узбекистанском «Навбахоре».

Цитаты дня

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