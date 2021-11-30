Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетик» – 1:0, Бензема открыл счет

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В отложенном матче 9-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» принимает «Атлетик».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Испании

9-й тур

Реал Мадрид – Атлетик 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
1 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 40 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Винисиус Жуниор.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия, Венседор (Уильямс, 63), Рауль Гарсия, Уильямс, Муниаин.
Предупреждения:
Саррага (31), Лекуэ (43), Модрич (68).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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