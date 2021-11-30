Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетик» – 1:0, Бензема открыл счет

В отложенном матче 9-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» принимает «Атлетик».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
9-й тур
- Дата проведения
- 1 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 40 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Винисиус Жуниор.
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия, Венседор (Уильямс, 63), Рауль Гарсия, Уильямс, Муниаин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.