Главред France Football: «Я голосовал за Левандовского, но Месси тоже заслужил «Золотой мяч»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался об итогах «Золотого мяча»-2021.
О победе Месси
«Выборы победителя «Золотого мяча» основаны на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси.
Я не поставил Месси на первое место. Я проголосовал за Левандовского, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч».
О критике системы голосования
«Как и после каждых выборов, мы подумаем о том, как улучшить систему в ближайшие годы. Но мы не будем принимать поспешных решений. Мы изучим все элементы голосования», – сказал Ферре.
«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси