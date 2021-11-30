Главред France Football: «Я голосовал за Левандовского, но Месси тоже заслужил «Золотой мяч»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Роберт Левандовски Футбол

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался об итогах «Золотого мяча»-2021.

О победе Месси

«Выборы победителя «Золотого мяча» основаны на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси.

Я не поставил Месси на первое место. Я проголосовал за Левандовского, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч».

О критике системы голосования

«Как и после каждых выборов, мы подумаем о том, как улучшить систему в ближайшие годы. Но мы не будем принимать поспешных решений. Мы изучим все элементы голосования», – сказал Ферре.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси

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Месси выиграл «Золотой мяч». Справедливо?
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Да
30%
Лионель Месси
Нет
70%
Роберт Левандовски

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