Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой. Это связано с его работой в узбекистанском «Навбахоре»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой.

Инцидент связан с его работой в узбекистанском , где он занимал должность главного тренера. Канчельскис покинул клуб в октябре 2020 года из-за долгов по зарплате. Позже ФИФА обязала клуб выплатить ему 1,6 миллиона евро плюс проценты.

В московском кафе к Канчельскису подошли трое неизвестных мужчин, один из которых спросил у тренера о том, действительно ли он работал в Узбекистане и получал предложение о выплате ему 80 тысяч долларов. Получив утвердительный ответ, мужчина заявил, что через суд он все равно ничего не получит, а если не возьмет деньги, ему сломают ноги и сделают инвалидом.