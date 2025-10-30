Месси хотел перейти в клуб Саудовской Аравии для подготовки к ЧМ во время паузы МЛС. Власти не согласились, чтобы Лео приезжал только на 4 месяца
Об этом Абдалла Хаммад, генеральный менеджер академии развития талантов Mahd из Эр-Рияда, рассказал в подкасте саудовского издания Thmanya.
Недавно 38-летний аргентинский форвард продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.
«Команда Месси связалась со мной во время клубного чемпионата мира прошлым летом. Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырехмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к чемпионату мира 2026 года.
То же самое было с [Дэвидом] Бекхэмом, когда он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», а затем перешел в «Милан». Я представил предложение министру, но он отказался разрешить Месси приехать всего на четыре месяца, и вопрос был закрыт.
Он сказал, что чемпионат Саудовской Аравии не будет тренировочным лагерем», – заявил Хаммад.