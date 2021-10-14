ISU намерен сократить число критериев компонентов в фигурном катании с пяти до трех («Матч ТВ»)

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Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сократить число критериев компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сейчас компоненты фигуристов оцениваются по пяти критериям: владение коньком, связующие элементы, перформанс, композиция и интерпретация музыки.

Рабочая группа организации, которую возглавляет российский арбитр Алла Шеховцова, планирует оставить только три критерия: владение коньком, перформанс и композицию.

Это предложение будет рассмотрено на конгрессе ISU, который пройдет с 6 по 10 июня 2022 года в Таиланде.

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